¿Qué ha dicho Pedro Sánchez a los 50 ciudadanos que han estado cara a cara con él en Moncloa?

En la esperada cita, los asistentes que han intervenido han dejado ver su incertidumbre ante la compleja situación que atreviesa el país, con los precios desorbitados, la inflación disparada y muy malos augurios en el frente, según múltiples voces; voces a las que ha señalado precisamente Sánchez sin nombrar expresamente al PP, aunque probablemente con ello en mente, para destacar que no se ha de caer en lo que ha catalogado como el "discurso del miedo". Reconociendo la complejidad de la situación, que es cierto que "no sabemos" cómo se comportarán los precios en el próximo mes, y asumiendo esa "incertidumbre" porque no se sabe "cuándo acabará la guerra", algo que ha dicho, "depende de una sola persona", en referencia a Putin, el presidente del Gobierno ha clamado no obstante contra el "discurso fácil" de los que ha llamado "profetas del desastre".