La realización y publicación de encuestas y sondeos electorales durante los meses previos a cualquier proceso electoral se han convertido en regla en España: se trata de una herramienta que nos permite conocer de forma aproximada cuál es el clima que se respira en determinado momento y zona geográfica, aunque los resultados que arrojan estos estudios no tienen por qué cumplirse y, de hecho, no es infrecuente que se produzcan vuelcos electorales ante una previsión de resultados que disguste a una parte del electorado y que despierte su voluntad de acudir a votar para evitarlo. ¿Cómo se elaboran los sondes electorales? ¿Qué es exactamente la intención de voto y cuál es el valor de este indicador dentro de estas encuenstas?

¿Cómo se elaboran los sondeos electorales y la intención de voto?

Este primer indicador es el que se conoce como intención de voto y, tal y como asegura el propio CIS, "no es más que la serie de los porcentajes de respuesta para cada partido político". Así, "las respuestas a esta pregunta no constituyen una buena previsión si lo que se pretende es acercarse a los resultados de unas elecciones próximas, ya que son muy altos los porcentajes de respuesta para las opciones 'No sabe' y 'No contesta’."