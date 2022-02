Pedro Sánchez, Rajoy y Pablo Iglesias: otros errores a la hora votar en el Congreso

Para posicionarse a favor, pulse el botón verde. Para hacerlo en contra, presione el rojo. Si prefiere abstenerse, opte por el amarillo. La dinámica de votación en el Congreso no parece, a priori, complicada y, sin embargo, no son pocos los diputados que se equivocan a la hora de emitir su opinión cada vez que llega el momento.

Este jueves, precisamente, el error de un diputado del PP, Alberto Casero , provocaba la luz verde para la aprobación de la reforma laboral, después de que dos diputados de UPN votaran en contra y dieron un vuelco al resultado final que sin ese error habría sido negativo para el Gobierno. No ha sido el único en equivocarse:

El mismo día, pero por la tarde, el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizó otra de las anécdotas de la jornada al votar por error a favor de los presupuestos de dos ministerios del Gobierno de Rajoy, los de Educación y de Exteriores.

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votó en 2015 -cuando estaba en la oposición- a favor de la reforma de la ley del aborto planteada por el PP durante el primer trámite parlamentario de la iniciativa, que contemplaba que las menores de 16 años tuvieran que pedir consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. El error del secretario general del PSOE no tuvo consecuencias, ya que el Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición del PP por 184 votos a favor, 136 en contra y 4 abstenciones.

Sánchez se disculpó a través de su cuenta de Twitter, donde señaló: "Mi compromiso con la defensa de las libertades de las mujeres menores de 18 años es firme. Lo he defendido siempre en público y siento el error".

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha asegurado que no existen precedentes de que se hayan repetido votaciones en el Congreso por culpa del error de un diputado y ha indicado que cada semana se producen docenas de equivocaciones en las votaciones, sin que haya segundas oportunidades "para nadie".

"Hay docenas de errores en las votaciones cada semana en el Parlamento (...) Este mismo señor según parece, se equivocó tres veces, no sólo en esta votación sino también en otras dos. Si cada vez que se equivoca alguien en la votación hay que repetirla, no harían otra cosa los diputados, estarían repitiendo votaciones continuamente. Esto es algo que ha ocurrido siempre y cuando uno se equivoca, no hay una segunda oportunidad, pero para nadie", ha subrayado.