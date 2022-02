El Gobierno sacó adelante la reforma laboral 'in extremis', por un solo voto, gracias al error técnico en el voto telemático del diputado popular Alberto Casero. La votación se resolvió con 175 votos a favor y 174 en contra, un resultado que no se esperaba, ya que los diputados de UPN decidieron no acatar la disciplina de voto y votar en contra de la reforma.