Volodímir Zelenski, al Congreso: "Estamos en abril de 2022, pero parece Guernica en 1937"

" Pueblo de España . Les doy el agradecimiento de todo el pueblo ucraniano. Me dirijo a ustedes porque quiero que entiendan nuestro dolor y nuestra esperanza de paz. En Ucrania tenemos amenazado todo lo que se considera vida común. Uno de los países más grandes de Europa , unida con democracia y respeto a cada persona y cada comunidad. Solo quiero decir un ejemplo sobre nuestro Estado".

"Tenemos un consejo de diferentes confecciones religiosas . Son diferentes confecciones, puntos de vista, pero siempre estamos hablando. Siempre lo hacemos en paz. Los ucranianos queremos paz, no queremos conflicto . Incluso con estos asuntos complicados, religiosos, que a lo mejor en otras sociedades surgen más problemas".

"Rusia ha venido con guerra a nuestra tierra, y no ayer o antes de ayer, hace mucho. Estamos defendiendo nuestro Estado contra la agresión desde 2014 , a partir de la ocupación de nuestra Crimea. Después empezó en el Donbás y ahora, tras 41 días ya, esta agresión de gran escala e s la mayor desde la Segunda Guerra Mundial ".

"Pero ¿Por qué Rusia vino a nuestra casa? ¿Que quieren destruir? No solo al pueblo ucraniano, no solo el fundamento de paz, sino la posibilidad de vivir sin dictadura, posibilidad de vivir sin violencia del Estado, posibilidad de ser una democracia abierta, de convivencia de paz de diferentes comunidades. El formato de vida estatal de Rusia no prevé esto".