Los autores del atentado antisemita en una playa de Sídney tenían una motivación yihadista. Esta es la primera conclusión d los investigadores sobre las razones de los dos asaltantes, padre e hijo, que asesinaron a 15 personas a tiros durante una festividad religiosa este domingo en la playa Bondi: los agentes han requisado dos banderas de Estado Islámico en un vehículo propiedad del joven de 24 años, que tiroteó a la multitud.

"El vehículo registrado a nombre del joven contenía dos banderas caseras de Estado Islámico. Seguimos trabajando para determinar el motivo de esta tragedia y continuaremos haciéndolo", ha informado el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa.

El agente ha confirmado que los dos atacantes "viajaron a Filipinas el mes pasado", aunque ha explicado siguen investigando "el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron mientras estuvieron allí ".

Los autores del ataque durante la Janucá, Sajid, de 50 años y Naveed Akram, de 24, viajaron a las islas para recibir "entrenamiento militar". El joven, que permanece ingresado en el hospital bajo custodia policial, fue investigado por primera vez por la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés) en octubre de 2019, aunque tras seis meses de investigación, no detectaron "indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que participara en actos de violencia", según informaron fuentes de seguridad citadas por la televisión australiana ABC News .

El atacante de 24 años consiguió una licencia de armas en 2023

Lanyon ha desmentido que el padre, fallecido durante el asalto, tuviera una licencia de armas desde 2015. Según ha relatado, Sajid Akram pidió una licencia en octubre de 2015 pero le fue anulada un año más tarde porque "no se hizo la foto requerida" para ello.

En cambio, obtuvo el permiso para un arma "de categoría AB" en 2023 tras una segunda solicitud realizada tres años antes. "Es importante que la naturaleza transparente de la investigación refleje ese cambio", ha considerado.

El comisario de Interior, sin embargo, ha subrayado de que se trata de una "investigación muy compleja" por lo que ha pedido "dar tiempo y espacio" a los investigadores, en medio del volumen de informaciones emitidas en medios locales.

También se ha manifestado sobre el caso el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmando que el atentado terrorista "estuvo motivado por la ideología de Estado Islámico". "La ideología ha existido durante más de una década y condujo a esta ideología de odio y, en este caso, a la disposición para cometer asesinatos en masa", ha lamentado en una entrevista concedida a la cadena ABC, tras el ataque del domingo que ha descrito como "meticuloso, calculado y a sangre fría".

En la misma rueda de prensa, el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, ha indicado que 26 personas continúan hospitalizadas, incluidas 12 que permanecen en estado crítico. El asalto, efectuado en la playa de Bondi mientras tenía lugar una celebración por la festividad judía de Janucá, ha acabado con la vida de 15 personas.