Así, en este primer fin de semana completo ya sin el estado de alarma , que además es festivo para la Comunidad de Madrid, estas son las restricciones y lo que se puede o no hacer en cada comunidad:

ANDALUCÍA

ARAGÓN

El Gobierno ha establecido el cierre de la hostelería y del comercio no esencial a las 20:00 horas en el caso de las zonas confinadas y a las 22:00 horas en el resto.

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA

Permite abrir a los establecimientos de hostelería hasta la una de la madrugada pero no la venta y el consumo de alcohol entre esa hora y las 6 de la mañana . Los grupos de comensales podrán llegar a diez , tanto en el interior como en el exterior, y los lugares de culto pasan de estar restringidos a tener un aforo del cien por cien.

CASTILLA Y LEÓN

No habrá toque de queda ni confinamiento perimetral, tampoco límite de personas en las reuniones familiares y sociales, y los horarios y aforos irán de la mano de cómo evolucionen los datos de la covid.

CATALUÑA

EXTREMADURA

No tiene toque de queda, pero los horarios de las actividades permitidas no podrán exceder de las doce de la noche y el Consejo de Gobierno ha aprobado un Sistema de Medidas y Aforos en virtud del nivel de alerta.

GALICIA

Galicia mantiene la prohibición de reuniones de no convivientes entre la 01:00 y las 6:00 horas , tanto en interior como exterior y el cierre de las hostelería en los municipios en nivel máximo.

LA RIOJA

No hay restricciones de movilidad nocturna y el gobierno autonómico recomienda que las reuniones no superen un máximo de 6 personas.

MADRID

Se ha eliminado la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios -aunque mantiene la recomendación -y no sigue el toque de queda. El horario de cierre de bares y restaurantes pasa de once a doce de la noche.