Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha descartado tampoco este mismo jueves la celebración de un referéndum consultivo en Cataluña. Pero, ¿qué es este referéndum y cómo afectaría en el conflicto catalán?

Es decir, este mecanismo serviría para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el tema catalán, pero su resultado solo implicaría la manifestación de la voluntad general , es decir, no se trata de algo vinculante, por lo que no tendría validez jurídica.

El referéndum consultivo no se trata de un referéndum de autodeterminación, por lo que aunque el resultado fuese a favor, no acabaría con la declaración de independencia de Cataluña.

Pero el punto clave de este referéndum es que no es vinculante: "Si se hace el referéndum, el resultado no es vinculante. El valor es un valor político".

Para Vidal, aunque este referéndum tiene un carácter no vinculante, "políticamente no tiene ningún sentido hacer algo en contra del resultado". Es decir, aunque el Gobierno "no está obligado a seguir el resultado que haya salido, si toma una decisión diferente, tiene un coste político".