Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, irá a prisión pese a rebajarle el Supremo la condena casi dos años

El Tribunal Supremo ha rebajado de 15 a 12 años y once meses de cárcel la condena de la Audiencia Nacional a la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias condenada por delitos fiscales, blanqueo, apropiación indebida y falsedad documental.

Pero no mucho más. Para los magistrados la esposa de Luis Bárcenas "tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular". Y, además, "incluso observó una conducta claramente activa en orden a cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo. Su participación no se limitó a plasmar su firma en cierta documentación”. Para el tribunal la mujer del ex tesorero conocía el origen delictivo del dinero.