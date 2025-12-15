En diciembre de 2005 se estrenó la primera entrega de la popular saga de ficción, haciendo que sus cuatro protagonistas saltaran a la fama

Dos décadas después, así es la vida de William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes y Georgie Henley

Hace ya 20 años desde que 'Las Crónicas de Narnia' llegó al cine y nos presentó a los hermanos Pevensie. La primera entrega se entrenó en diciembre de 2005, y no tardó en convertirse en una de las películas favoritas de ciencia ficción. También significó el salto a la fama de sus cuatro protagonistas, que por aquel entonces apenas eran unos niños.

William Moseley -Peter-, Anna Popplewell -Susan-, Skandar Keynes -Edmund- y Georgie Henley -Lucy- han recorrido caminos muy distintos desde entonces. Algunos continuaron sus carreras en Hollywood, mientras que otros optaron por una vida alejada de la industria. Ahora, sus vidas actuales distan bastante de aquella aventura mágica que vivieron rodando los films.

William Moseley

Moseley alcanzó la fama con apenas 18 años al interpretar a Peter Pevensie, el hermano mayor y quien interpreta al rey de Narnia. Aquel niño ya tiene 38 años, y desde entonces no ha abandonado la actuación.

Uno de sus papeles más sonados tras la saga de ficción fue como el príncipe Liam en la serie 'The Royals', y su carrera incluye otros títulos como 'La sirenita', 'La balada de Davy Crockett' o 'El escuadrón del crimen', una cinta bélica coprotagonizada junto a Kelsey Grammer. Su última aparición en pantalla ha llegado con 'iRehén' y 'Home Sweet Home Rebirth'.

En sus redes sociales cuenta con más de 500.000 followers y se aprecia su gran cambio físico. También es en estas plataformas donde comparte parte de su vida más allá de la actuación. De hecho, en noviembre de 2024 se dejó ver junto a Sarah Ferguson, exmujer del expríncipe Andrés, durante el Día de Acción de Gracias.

A nivel personal, Moseley es reservado. No se le conocen escándalos, polémicas ni pareja y mantiene una imagen profesional.

Anna Popplewell

Anna Popplewell, quien dio vida a Susan Pevensie, ha seguido vinculada a la actuación tras las películas de Narnia. Decidió formarse académicamente y estudió Lengua y Literatura Inglesa en la prestigiosa Universidad de Oxford.

Tras la saga, trabajó en diversas producciones, como en 'La Monja II' o en la serie 'Reign', interpretando a Lady Lola, así como otras apariciones en cine y televisión.

A sus 36 años, mantiene un perfil discreto, está casada desde 2016 con el actor y compositor Sam Caird y la pareja tiene un hijo en común.

Skandar Keynes

Quizás el cambio más radical entre los cuatro protagonistas sea el de Skandar Keynes. Tras interpretar a Edmund Pevensie en las tres películas de la saga, decidió dar un giro drástico a su vida profesional: abandonar la actuación.

Estudió Árabe, Persa e Historia del Medio Oriente en Pembroke College, Cambridge, y ha trabajado como asesor político en Londres.

Su familia siempre ha dado que hablar. Su padre, Randal Keynes, es un autor británico, y su madre, Zelfa Hourani, es una escritora y asesora libanesa. Asimismo, mantiene una conexión familiar con el naturalista Charles Darwin y el economista John Maynard Keynes.

Con 34 años, su vida tras Narnia es deliberadamente discreta. Skandar parece haber optado por una vida más privada, alejada de los focos del cine. Esto contrasta con su pasado como uno de los niños actores más conocidos de principios de los 2000.

Georgie Henley

Georgie Henley, que interpretó a la pequeña Lucy, también ha seguido ligada al mundo del cine y la escritura, aunque su vida ha estado marcada por un problema de salud.

En 2022, la actriz reveló públicamente que, cuando tenía 18 años y comenzaba la universidad, sufrió una infección bacteriana, en concreto una fascitis necrosante, que puso en peligro su vida y casi le cuesta el brazo izquierdo.

"Casi me cuesta la vida y causó estragos en todo mi cuerpo. Me ha llevado mucho tiempo sanar tanto física como mentalmente, pero esperaba que algún día fuera el momento adecuado para hablar de lo que pasó. Hoy es un comienzo", escribió en Instagram.

Henley se sometió a una "agotadora cirugía invasiva", y después a otro procedimiento reconstructivo con injertos de piel, dejándola una serie de cicatrices en el brazo que intentó cubrir durante nueve años con vendas, maquillaje y prendas de manga larga para que sus marcas no le cerraran oportunidades en el mundo laboral.

"Mis cicatrices no son algo de lo que avergonzarse. Son un mapa del dolor que mi cuerpo ha soportado, y lo más importante: es un recordatorio de mi supervivencia", sentenció.

En el plano personal, a sus 30 años mantiene abiertos sus perfiles en las redes sociales y también se ha sincerado sobre la sexualidad y la bisexualidad.

"Soy bisexual, y la prensión que las personas tienen de la bisexualidad suele basarse en su propia proyección. Sientes que constantemente tienes que demostrar que eres suficientemente queer. Y eso es agotador. Las mujeres bisexuales sin duda tienen más privilegios que los hombres bisexuales; hay menos estigma. Pero seguimos siendo enormemente fetichizadas. Lo he vivido. Y para los hombres bisexuales, hay mucho más que superar. Lo que ocurre es que la gente asume que las mujeres bisexuales son simplemente heterosexuales y los hombres bisexuales son simplemente gais", manifestó en una entrevista con la revista '1883'.