Sánchez "endurecerá el plan para Navidad si es necesario" y advierte de que "de todos depende evitar la tercera ola"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido "que hay un preocupante aumento de los contagios" y que por eso, si es necesario "no durará en endurecer el plan de Navidad".

Sánchez ha llamado a "no bajar la guardia" ante el virus. "No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", ha insistido el jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante el Pleno.