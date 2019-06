Sánchez ofrece a Unidas Podemos representación en la Administración Pública

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha descrito a Pablo Iglesias su concepto de Gobierno de cooperación y ofrece al partido 'morado' representación en la Administración Pública. Desde Bruselas, continúa haciendo sumas para no contar con el apoyo de los independentistas, pero las cuentas no salen. Sánchez los necesita. Mientras, Pablo Iglesias no quiere contestar a la prensa pero sigue pretendiendo entrar en el Gobierno y conseguir algún ministro para Unidas Podemos.