Sánchez presenta como candidato al 4M a Gabilondo, que se define a sí mismo como "soso, serio y formal"

No he entrado en política para incendiar las redes. Aspiro a representar a una mayoría social. Responsabilidad, cordura y honestidad. Y no un oscuro estrellato en medios y redes al servicio de otros intereses. ¡Cuento con vuestra ayuda! 🌹 @equipoGabilondo #GobernarEnSerio pic.twitter.com/0VAZrZ5WMc

El vídeo de campaña: "Soso, serio y formal"

Gabilondo ha iniciado su tercera carrera a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con un vídeo que ha publicado el PSOE en las redes sociales. "Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado, puede que tengan razón. Será porque no creo en la broca, porque cuando hay gritos pido la palabra, porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en un tuit, tengo mucho más que decir", dice Gabilondo en el vídeo.

" Dicen que soy serio. Será porque pienso en quienes solo han crecido con crisis y más crisis, será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo, con sus abuelos trabajando y sus padres en el paro o sobreviviendo, cuando en Madrid no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo", sigue diciendo.

Y a quienes aseguran que es "demasiado formal" les responde: "Será porque el descaro y el insulto no me representan; será porque no creo ni en el odio ni en la tensión; será porque, definitivamente no soy un político de marketing".