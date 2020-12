Sanidad defiende con datos la eficacia de la vacuna y asegura que “sobran las razones” para ponérsela

565 muertos en los últimos 7 días

"Sobran las razones para vacunarse"

“Creemos y estamos convencidos de que sobran las razones en esa relación de coste-beneficio de la vacuna. Supone un beneficio claro no solo para la persona, evitándole el posible padecimiento de la enfermedad, sino también para el resto de la enfermedad”, ha dicho, recordando a todos que “nadie es inmune”, que los cuadros graves “los hemos visto en todas las edades y con todas las condiciones de salud”, y que vacunarse no solo nos protege a nosotros mismos, sino que es “un gesto solidario”. “Cuando yo me infecto no solo se trata de mí, sino también mi papel en una cadena de transmisión”, ha sentenciado, recalcando la importancia de evitar que el virus llegue a personas de especial riesgo para las que la covid-19 puede ser mortal.