Sanidad aprecia una "desaceleración" en la quinta ola, pero advierte que seguimos en "situación muy delicada"

"Ninguna vacuna es efectiva en el 100% de la población. Ninguna, pese a tener vacunas con una efectividad tan alta como las que estamos teniendo la suerte de inocular contra la covid. Siempre va a haber problemas. Conforme aumenta la edad nuestro sistema inmune tiene menos capacidad de respuesta y también hay otro porcentaje de vacunación que no responde no solo a estas vacunas sino a otras”. “Esto es importante para hacer una lectura correcta”, ha dicho, antes de añadir:“Más allá de saber cuántos de los casos hospitalizados estaban vacunados o no, la lectura correcta sería que comparásemos cuánto de frecuente es hospitalizar con una dosis o pauta completa frente a no estar vacunados; cuánto de riesgo me ahorro al estar vacunado" "Nuestras estimaciones son totalmente abrumadoras a favor de la vacunación. El reflejo más claro lo estamos viendo en esta nueva onda, donde los grupos que se vacunaron primero, que tienen una mayor protección, tienen un menor reflejo en hospitalizaciones pese a que por el curso natural de la enfermedad serían aquellos que tendrían cuadros más graves e ingresarían más”, ha concluido.