Sanidad y CCAA "flexibilizan" las visitas a residencias de mayores tras la vacunación contra el covid

La Comisión de Salud Pública, en la que están todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado "flexibilizar" el régimen de salidas y visitas a las residencias de mayores en el marco de la vacunación contra el covid-19 . No obstante, se mantienen las medidas de seguridad como la mascarilla, el lavado de manos y la distancia. La vacuna no garantiza protección total a todos los inmunizados.

Además, se precisa que "la ubicación y organización de las visitas, su supervisión o no, y el número de visitantes, así como la organización y duración de las salidas , se pautará por parte de la autoridad competente garantizando las medidas de prevención adecuadas".

En este sentido, el documento recoge que "se debe informar a los residentes, trabajadores y familiares que, aunque existe un riesgo significativamente menor de padecer covid19 después de la vacunación , el riesgo no desaparece por completo ya que la vacuna no garantiza una protección total a todas las personas vacunadas".

Sanidad descarta cribados ni PCR en las residencias

No se recomienda de forma general llevar a cabo cribados periódicos en residentes ni realizar serologías para verificación de la efectividad de la vacunación.

En cuanto a las salidas y reingreso de residentes vacunados, Sanidad y las CCAA han acordado que de forma general no se realizará Prueba Diagnóstica de Infección Activa covid 19 (PDIA), a no ser que el residente no está vacunado o en determinadas situaciones en las que así se valore.