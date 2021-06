Carolina Darias no obliga a llevar la mascarilla encima y hace volver al público a los estadios

¿Cuándo tengo que llevar la mascarilla encima?. ¿Cómo la tengo que llevar para que sea útil y funcione? ¿Cuáles son las excepciones al aire libre? Son las dudas que genera ahora el fin de las mascarillas en espacios exteriores. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha intentado hoy explicar las dudas pero no habrá multas para el que no lleve la mascarilla encima porque no será obligatoria. Aunque por sentido común en muchos casos será necesario: la necesitaremos en espacios cerrados de uso público como el transporte, en el súper, en los interiores cerrados, siempre que no podamos mantener la distancia interpersonal de un metro y medio con no convivientes, si hay aglomeraciones que nos impidan mantener esa distancia de un metro y medio o en eventos multitudinarios cuando se esté de pie. Así que si no la llevamos encima difícilmente podremos entrar en ellos. La norma, eso sí, deja mucho en manos de los ciudadanos y su disciplina.