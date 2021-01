Teresa Ribera: "La subida de la luz se notará muy poco en la factura del mes"

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que no hay que asustarse por la subida del precio de la luz en el mercado mayorista porque "se notará muy poco" la factura eléctrica mensual de las familias.

El precio medio diario de la luz en el mercado mayorista se disparó el pasado jueves en medio de la ola de frío hasta 94,99 euros/megavatio hora (MWh), el segundo más alto en la historia. Para este domingo, el precio de la luz en el mercado mayorista ha bajado hasta una media diaria de 66,27 euros /megavatio hora (MWh), lo que supone un 17,8 % menos que los 80,66 euros que marcaba para este sábado. Sin embargo, se trata de una cifra alta para un día de fin de semana, cuando el consumo es menor por no ser jornada laborable.

La ministra ha explicado este sábado, que esto no significa que la factura eléctrica vaya a subir en la misma medida, porque el precio de la energía en el mercado es una de sus variables y representa sólo un 35 % de la misma.

Además, incidirá en las horas y en los días en los que se ha producido este incremento, pero no en la factura mensual porque es un episodio coyuntural que, conforme vayamos recuperando la normalidad meteorológica, los precios volverán a sus estándares habituales "No hay que asustarse, no es ese crecimiento lineal con el que a veces nos puede dar la impresión que nos estamos enfrentando", ha insistido. Según la ministra, se ha producido un conjunto de condiciones que "nos colocan en una especie de tormenta perfecta".