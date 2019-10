El Supremo rechaza que los condenados tengan que cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado

El citado artículo recoge: "Cuando la duración de la pena sea superior a cinco años, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta (…) El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, cuando no se trata de delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código o cometidos en el seno de organizaciones criminales, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento”.

Sin embargo, según la sentencia, “la Sala considera que esa facultad” de impedir el tercer grado hasta no cumplir la mitad de la pena, “no puede ser interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad de la pena”. Además, argumenta que “los acusados han sido castigados a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el momento de delinquir”. Es decir, que como no pueden ser cargo público porque han sido inhabilitados para ello -en el caso de Junqueras a 13 años- no pueden volver a cometer el mismo delito.