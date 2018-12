Govern y Moncloa escriben por carta sus deseos para el 21D: ¿habrá reunión?

Horas más tarde se supo que fuentes de la Generalitat no se cerraban a verse con el presidente del Gobierno, pero lo ponían complicado al considerar que el contenido de la reunión era vital. "Se tienen que poner encima de la mesa todos los temas. Todos. No solo hablarlo, sino abordarlos a fondo. Si no se está en disposición de abordar los temas a fondo, no hace falta hacer reuniones". Para abordar "temas sectoriales" ya existen las comisiones bilaterales entre el Govern y el Estado que se reactivaron a principios de agosto y que se han ido reuniendo en los últimos meses, explicaban.