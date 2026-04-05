Asun Chamoso 05 ABR 2026 - 06:30h.

Unas capas como mariposas lanzaron al éxito a 'El Costurero Real', dedicada a la fantasía artesanal

Alassie es la diseñadora, que se inspira en la Edad Media y en los cuentos de hadas

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BarcelonaUnas capas como mariposas gigantes han hecho volar 'El Costurero Real', una empresa única en la fantasía artesanal inspirada en los cuentos de hadas y la época medieval. "Es transmitir la pasión por la artesanía y por la estética. No se tiene que perder la inquietud por la fantasía", confiesa María Ángeles Guisado, diseñadora y propietaria.

Esta nieta de costureras, y gran fan de Tolkien, tiene el sobrenombre de Alassie, que significa felices, en élfico. Empezó su carrera diseñando moda para teatro y cine. Con la crisis económica de 2008, empezó a bucear en internet, donde subía sus proyectos inspirados en la época medieval, los cuentos de hadas o el mundo de Tolkien. "Hay una ilustración de los años 20, del siglo pasado, de una mujer que lleva como un abrigo que es una mariposa. Y tenía la posibilidad de estampar mis propias telas. Y lo hice como un reto personal. Quería que fueran mariposas reales y las hice en capa gigante, como si fuerade danza. Quedan muy espectaculares", recuerda la diseñadora.

Así nacieron sus capas como mariposas reales gigantes, que se viralizaron y con ellas, llegó el éxito, que aún sigue. "Las falsifican. Me roban fotos de las prendas, incluso sale mi imagen, en plataformas chinas que las ponen a la venta por pocos euros", denuncia Alassie, que tiene que reclamarles que están vulnerando su copyright.

Unas alas de mariposa que le piden del mundo de la danza, del burlesque, o para ir a un festival de música o un carnaval. Una clienta fiel es la cantante Amaral: "Tiene una de mis alas de mariposa. Lo descubrí en prensa que se las había comprado y se había hecho una falda. También para un videoclip, unas capas como flores que usó para hacerse unas mangas. Les da un toque y las adapta. Me hace sentir orgullosa porque yo la admiro mucho", explica.

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En el catálogo de unas 350 referencias inspiradas en la Edad Media o en las hadas o los elfos, hay desde capas con capucha, vestidos, armaduras, cuernos, sombreros de bruja, joyas, bolsos o decoración para el hogar.

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Un paraíso fantástico, único en España: "Que tenga un catálogo estable, tan extenso y que se dedique exclusivamente a esto, no hay más". Un material que interesa a profesionales de cine o de teatro, de la danza o el ballet, fotógrafos artísticos, más los particulares para bodas, eventos o festivales.

Unos diseños que son con material de kilómetro cero como telas, estampación o los hilos, y así aprovechan la tradición textil, o del cuero. Una tradición que no quieren que se pierda y por eso, ellos mismos ofrecen talleres como el grabado de cuero.

El equipo de 'El Costurero Real' está integrado nueve artesanos que trabajan a mano en un taller de producción en una nave industrial en un polígono de L´Hospitalet del Llobregat (Barcelona). Las ventas son online y también en dos tiendas físicas en las Galerías Maldà en Barcelona, una dedicada al Steampunk victoriano.

Las ventas, resentidas por los aranceles de Donald Trump

Un negocio que en 2023 batió su récord de facturación con 1,2 millones de euros. Unos números, que han bajado y ahora se han resentido con la política de aranceles de Donald Trump porque el 60 por ciento de los clientes, son norteamericanos. Alassie confía en que sea un bache temporal: "Eran del cero por ciento y han pasado al 15 por ciento. Los compradores no saben cuándo les va a llegar y tienen el recargo. Y no están acostumbrados."

El resto de ventas las hacen a Europa, Asia, y poco, a España. El motivo pueden ser los precios: "Una capa te puede costar 130 euros o un vestido 200 euros. Entiendo que es un gasto para tener un motivo y no hay tantos eventos para tener la excusa". Para los que no la encuentran, ofrecen sesiones fotográficas en una ambientación de cuento de hadas.

En su mirada de futuro, para continuar volando, quieren organizar eventos temáticos como bailes.