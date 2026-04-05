Antoni Mateu 05 ABR 2026 - 07:00h.

Un equipo médico ha desarrollado una nueva terapia que modula la respuesta sexual corporal sin fármacos; los primeros estudios en humanos han sido exitosos

Nace el primer método patentado para acabar con la eyaculación precoz: “Hay que romper el mito"

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La eyaculación precoz —que afecta a uno de cada tres hombres— cuenta con un nuevo método para su mejora, que no utiliza medicamentos o fármacos de ningún tipo y que ya ha sido probado con éxito en 120 personas voluntarias.

Este nuevo método basa su efecto en las descargas eléctricas en el tobillo y ha sido liderado por el doctor Héctor Corredor, quién es director médico internacional de Boston Medical. No obstante, ¿por qué usar electricidad y por qué hacerlo justo en esa zona del cuerpo?

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La clave está en el nervio tibial posterior

El tratamiento tiene el nombre de TENT —terapia de estimulación del nervio tibial—. De acuerdo con lo que explica el equipo de investigación, este “participa en el control de la eyaculación”. De este principio se parte la hipótesis —ya probada— de que “al estimular estas vías nerviosas, el cuerpo puede responder de forma más regulada durante las relaciones sexuales”, explican.

Esas descargas que se mencionan son pequeños impulsos eléctricos controlados y localizados. Además de exponerse sobre el tobillo mediante electroestimulador TENS —emiten la electricidad a través de sensores que se colocan sobre la piel—, el equipo de investigadores explica que requiere de “tres sesiones semanales de escasos treinta minutos” para que este sea eficaz.

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Resultados prometedores en mayores de 40 años

Corredor, líder del desarrollo de la terapia, ha dado a conocer los resultados tras aplicar esta técnica a una muestra de 120 hombres mayores de 40 años: “añadir TENT al tratamiento integral —contra la eyaculación precoz— puede aumentar hasta tres veces la relación, en comparación con otros métodos de terapia convencionales”.

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De acuerdo con datos internos de Boston Medical, los pacientes que atienden en consulta por eyaculación precoz cuentan con una edad media de 43 años.

De ellos, el 75% presenta eyaculación precoz primaria: presente desde el inicio de la vida sexual. “Puede afectar a la experiencia íntima en la adultez generando estrés, inseguridad y frustración en las relaciones”, explican los investigadores.

Ahora bien, ¿qué implica que nuestro cuerpo reciba estos impulsos eléctricos a la hora de sentir? “La idea no es bloquear sensaciones, sino ayudar al cuerpo a modular su respuesta ante los estímulos y así recuperar el control”, explica el doctor.

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¿Por qué no se usan fármacos?

Uno de los puntos diferenciales de este nuevo método es, precisamente, el prescindir de sustancias prescritas, y con un objetivo definido por parte del equipo de investigación: “Se trata de ampliar el abanico de tratamientos disponibles. Especialmente el tratamiento farmacológico puede no ser apto para todas las personas y puede presentar efectos adversos como alteraciones del ánimo, insomnio, disminución del deseo sexual o síntomas gastrointestinales, entre otros”.

Además de la efectividad de este tratamiento no farmacológico, los investigadores destacan la seguridad de las condiciones en las que este se implementa y también que no se han reportado efectos adversos en la salud de quiénes se han sometido al estudio.