Torra recurre la decisión de la JEP alegando que no puede decidir sobre incompatibilidades

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha presentado un recurso a la Junta Electoral Central (JEC) sobre la resolución del 24 de diciembre de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona porque considera que ésta no tiene competencias para decidir sobre incompatibilidades de los diputados del Parlament.

El recurso, presentado este viernes y recogido por Europa Press, pide "impugnar la decisión de la JEP de Barcelona de no dar trámite de audiencia al Parlament" antes de desestimar, en esta resolución, las peticiones de inhabilitación de Torra presentadas por PP, Cs y Vox tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) "en sentencia no firme" por desobediencia al no retirar la pancarta y el lazo amarillo de la Generalitat en período electoral.