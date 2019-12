Meritxell Batet, presidenta del Congreso y Pilar Llop del Senado

Vox apuesta por Pastor

En esta segunda votación, Batet no ha añadido más votos que los cosechados en la primera, incluso a perdido uno, pero Pastor sí ha conseguido más apoyos al atraerse el de los 52 diputados de Vox. Los de Santiago Abascal ya no podían volver a votar a su candidata a la Presidencia, la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona, que no pasó a la segunda ronda porque en la primera sólo había logrado el apoyo de sus 52 parlamentarios y quedó por detrás de Batet y Pastor.