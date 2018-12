Terremoto Vox en Andalucía: rompe las encuestas y provocaría un giro a la derecha, según ABC

La sorpresa la da Vox

Si los datos de esta encuesta se confirman estaríamos ante una amarga victoria para Susana Díaz que estaría casi obligada a pactar con Podemos, pese a que siempre haya sido uno de sus anatemas. Casado podría respirar aliviado porque no se produciría un sorpasso por parte de C's, que no vería cumplidas sus expectativas de liderar la derecha en Andalucía. No se repetiría el logro de Cataluña en Andalucía, lo que dejaría en una situación de debilidad a su candidato. En cuanto al PP, la posibilidad de acabar con 37 años de hegemonía socialista podría ser un logro aunque la sangría de votos en Andalucía no frenaría.