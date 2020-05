García Albiol: "Alguna medida más se tendría que haber tomado seguro en mi toma de posesión"

La sorpresa política del día se vivía hoy en Cataluña, concretamente en Badalona , donde Xavier García Albiol emocionado juraba su cargo de alcalde. No esperaba salir con el bastón de mando.

A primera hora todos daban por hecho un acuerdo entre el PSC y Guanyem Badalona para compartir la alcaldía y que finalmente no fructificó. Por eso, el PP, la lista más votada, gobernará , otra vez, Badalona.

El nuevo alcalde de Badalona asegura que “ llevamos 5 años de inestabilidad , desde el momento en el que los partidos que no ganan intenta cambiar la decisión de los votantes. No ha funcionado y creo con sinceridad que los que expresa es la decisión de la mayoría de los vecinos de Badalona”

Albiol destaca que está donde soñaba: “Entré en política porque quería ser el alcalde de Badalona, me tomaban por loco…Los vecinos nos dieron más votos, cada elecciones hemos aumentado la representaciones. Milito en el PP pero sobre todo milito para Badalona, Badalona está por encima de todo ”

Durante la juta como alcalde, hemos podido comprobar que no se han cumplido las normas sanitarias para evitar contagios por coronavirus y Albiol se justifica: “El momento era excepcional y, las medidas no han sido las mejores, tengo una excusa, fui de los primero que me infecté y por tanto estoy inmunizado. El calor y la pasión del momento, pero alguna medida de más protección se tenía que haber tomado”