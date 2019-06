Zapatero vuelve a escena para apoyar la concesión de indultos a los procesados por el 1-O

Sobre la situación de Cs, no le ha sorprendido al argumentar que no es fácil consolidar un partido político: "Durante los primeros kilómetros todo parece fresco, pero la novedad en política dura muy poco". "Lo de Rivera no me ha sorprendido,, ha apuntado Zapatero, que asegura que vaticinó un declive de Cs cuando, a su juicio, cuestionó la constitucionalidad del PSOE y en paralelo habla con Vox.que han dicho lo que han dicho tras la sentencia de 'La Manada', y cuestionar el compromiso constitucional del PSOE", ha zanjado.