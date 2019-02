Los premiados de los Oscars 2019

Informativos Telecinco

La Mejor Película de la 91ª edición de los Premios Oscars ha sido Green Book, cinta que se ha llevado tres estatuillas. No obstante, la gran ganadora ha sido Bohemian Rhapsody, con cuatro Oscars, los dos de Sonido, Montaje y Mejor Actor para Rami Malek. Roma, de Alfonso Cuarón se ha quedado con tres estatuillas, entre ellas al Mejor Director para el mexicano en una edición en la que la Academia ha optado por el cine tradicional frente al de autor. La gran fiesta del cine ha sido más rápida -sin presentador- pero muy aburrida para muchos. El gran momento de la noche lo han protagonizado Lady Gaga -que se ha llevado el premio a Mejor Canción pero no el de Actriz Protagonista- cuando ha cantado con Bradley Cooper.

El Oscar a la Mejor Película es para Green Book.

El Oscar a la Mejor Dirección es para Alfonso Cuarón. Es su tercer Oscar. Los dos primeros se los llevó por Garvity, mejor Montaje y Dirección. Entonces fue el primer latinoamericano en ganar en la categoría de Mejor Dirección. Cuaron acaba su discurso en español, idioma que no había hablado en toda la ceremonia.

El Oscar de Mejor Actriz Protagonista es para Olivia Colman por su papel en 'La favorita'. De nuevo Glenn Close (La buena esposa), la eterna nominada se queda sin galardón.

El Oscar al Mejor Actor Protagonista es para Rami Malek por su papel de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'. Emotivo discurso el de Malek y previsible premio.

El Oscar a la Mejor Banda Sonora es para Ludwig Göransson por 'Black Panther' y la Mejor Canción es para Shallow (Ha nacido una estrella). Oscar para Lady Gaga.

El premio al Mejor Guión Original es para 'Green Book' y al Mejor Guión Adapatado es para...Spike Lee por 'Infiltrado en el KKKlan'. Es la segunda estatuilla para Spike Lee, que ganó el Oscar honorífico hace unos años. El discurso de Lee será el discurso político de la noche."Hay elecciones (...) Hagamos lo correcto", señala.

El Oscar al Mejor Corto es para Skin. No pudo ser para el español Rodrigo Sorogoyen, candidato con 'Madres'.

El Oscar a los Mejores Efectos Especiales es para First Man.

Oscar al Mejor Corto de Animación es para 'Bao' y el Mejor Corto Documental es para 'Period. End Of Sentence'.Premios que recaen en mujeres.

La Mejor Película de Animación es 'Spiderman: Un nuevo universo'. Este superhéroe competía con 'Los Increíbles 2', 'Isla de perros', 'Mirai, mi hermana pequeña', 'Ralph rompe Internet'.

El Oscar de Mejor Actor Secundario es para Mahershala Ali por su papel en 'Green Book'. Ali competía con Richard E. Grant (¿Podrás perdonarme algún día?), Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan), Sam Elliott (Ha nacido una estrella) y Sam Rockwell (El vicio del poder).

Oscar al Mejor Montaje para 'Bohemian Rhapsody'. La cinta sin director suma ya tres estatuillas.

Segundo galardón de la noche para Roma, que se lleva el Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera. Competía con 'Capernaum' (Líbano), 'Cold War' (Polonia), 'Never look Away' (Alemania) y 'Un asunto de familia' (Japón). El premio lo ha presentado Javier Bardem hablando en español.

Oscar al Mejor Sonido es para 'Bohemian Rhapsody', la favorita. También 'Bohemian Rhapsody' se lleva el Oscar a la Mejor Edición de Sonido.

Primer Oscar para 'Roma', de Alfonso Cuarón, por Mejor Dirección de Fotografía. Roma es una de las favoritas con 10 nominaciones. En esta categoría competía con 'Cold War'; 'La Favorita'; 'Never Look Away' y 'Ha nacido una estrella'.

El Oscar del Mejor Diseño de Producción es para 'Black Panther', el segundo premio para esta cinta de Marvel y el primero para una afroamericana nominada en la historia de los Oscars en esta categoría: Hannah Beachler. Competían 'La Favorita', 'First Man' (El primer hombre), 'El regreso de Mary Poppins' y 'Roma', una de las grandes favoritas de la noche.

El galardón del Mejor Diseño de Vestuario es para 'Black panther', que estaba nominada con ‘La balada de Buster Scruggs’, ‘El regreso de Mary Popping’, ‘La Favorita’ y ‘María, reina de Escocia’.

El Oscar a Mejor Peluquería y Maquillaje es para 'El vicio del poder', que competían con 'Border' y 'María, reina de Escocia'.

Mejor película documental es para 'Free Solo', que competía con 'Hale County this Morning, this Evening'; 'Minding the Gap'; 'Of fathers and sons' y 'RBG'.

El primer Oscar de la noche el de Mejor actriz secundaria es para Regina King por 'El blues de Beale Street'. La primera actriz afroamericana de la noche en recoger un galardón. Competía con Amy Adams (El vicio del poder), Emma Stone (La Favorita), Marina de Tavira (Roma) y Rachel Weisz (La favorita)

