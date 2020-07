Los alimentos más ricos en vitamina B12 para mantener sanas las neuronas

Tabla de alimentos ricos en vitamina B12

En cuanto a los alimentos que contienen este nutriente, los alimentos de origen animal son su principal fuente, aunque también existen productos procesados a los que se le añade esta vitamina para enriquecerlos. En general, frutas y verduras no son fuente de vitamina B12, o al menos no de forma principal. Los alimentos de origen vegetal no contienen esta vitamina, salvo que sea añadida.