Funciones de las vitaminas y para qué sirven

Funciones de la vitamina C (Ácido Ascórbico) : conserva las encías, huesos, dientes y vasos sanguíneos en condiciones. Fomenta la absorción del hierro y mejora el sistema inmunitario.

Alimentos con vitaminas

Alimentos con vitamina C: rutas y verduras. La ciruela kakadu y la fruta camu camu (nativo de la Amazonía peruana) tienen el contenido más alto en vitamina C de todos los alimentos que existen.

Alimentos saludables que puedes comer en exceso

La fresa es una infrutescencia rica en vitamina C, fibra, potasio y ácido fólico. Además, gracias a sus propiedades antioxidantes podemos bajar o mantener nuestro peso en cuanto más lo comemos. Eso sí, hay que evitar combinar las fresas con azúcar, nata u otro alimento alto en azúcares.

El melón tiene varias propiedades similares a la fresa, entre las que se encuentran la vitamina C y los antioxidantes. Además, tiene un beneficio extra, su alto contenido en agua. Un 95% del melón es agua, esto hace que apenas tenga calorías y nos ayuda a la digestión, al transito intestinal y al sistema inmunológico. Es una fruta muy recomendable durante el embarazo y el periodo postparto, ya que tiene propiedades beneficiosas para la lactancia materna.

El pomelo también tiene vitamina C, además de muy poca grasa, unas 40 calorías por cada 100 gramos. No solo no aporta grasa sino que ayuda a eliminarla cuando se toma antes de las comidas, dado que acelera el metabolismo.