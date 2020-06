Camarero, una profesión de alto riesgo en la nueva normalidad

“Para ir a un bar no me la pongo”, dice una cliente, “me parece una atrasura”, dice otra ciudadana. Es que me molesta para hablar, destaca otro cliente. Es la realidad que escuchan muchos camareros hoy día que consideran que la mascarilla ya es como su propio reloj. Ellos sí tienen la obligación de llevarla aunque la imagen más común es ver a la gente tomar el aperitivo sin ellas.