El día más letal del coronavirus en España

Las víctimas

Madrid cierra los centros de mayores

Con todo, la situación sigue siendo la misma un día más: España permanece en “fase de contención” , algo que no implica, –como ha precisado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón–, “que no se vayan haciendo medidas extras para tratar de mantenernos en esta situación”.

El coronavirus infecta todo

El Covid-19 supera los 100.000 contagiados

El impacto del coronavirus es insospechado todavía, y la pregunta que los expertos insisten en intentar descifrar es todavía la misma: ¿Hasta cuándo va a durar? La Organización Mundial de la Salud tampoco tiene respuestas, pero tras una reprimenda al afirmar que “algunos países no están haciendo el esfuerzo suficiente” para contener el virus, sostiene, en un mensaje de esperanza entre tanto pesimismo, que se está “cada vez más cerca” de poder tener vacunas y tratamientos contra el Covid-19. Científicos de todo el mundo trabajan contrarreloj para ello y ya hay 20 vacunas en desarrollo además de “muchos” ensayos clínicos con tratamientos. No obstante, todavía no hay ninguna fecha.