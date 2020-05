Dos meses de desescalada

En este sentido, ha llamado a la “ precaución ” y ha explicado que, por el momento, “ no parece que haya un efecto relacionado con la apertura o el alivio de las medidas aplicadas ” con el propósito de relajar paulatinamente el confinamiento.

Sanidad pide extremar las medidas: "No hay inmunidad de rebaño"

No obstante, desde Sanidad nuevamente lanzan un llamamiento a extremar las medidas de prevención contra un virus que ha probado tener un implacable poder de contagio y una enorme rapidez para propagarse desde el primer instante en que se descuidan las medidas sanitarias para contenerlo. El ministro Salvador Illa ha recordado que, tal como conocimos con el anuncio de los datos preliminares este miércoles, el estudio de seroprevalencia realizado en España con el objetivo de obtener “una radiografía de la situación epidemiológica” de nuestro país, refleja que solo el 5% de la población ha generado anticuerpos contra el COVID-19 ; un estudio que, si bien no mostró diferencias de prevalencia significativas entre hombres o mujeres o incluso entre grupos de edad, --más allá de reconocer que los niños y adolescentes presentan menos--, sí que refleja una significativa variabilidad en función de cada territorio. De este modo, mientras que Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y Canarias presentan prevalencias inferiores al 2%, otras comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid superan el 10% , algo en lo que se amparan las autoridades sanitarias para defender la desescalada “a distintas velocidades”.

La desescalada irá, para muchos, más allá de junio

Este viernes, el Ministerio de Sanidad , amparado en las decisiones técnicas de su equipo de expertos, tendrá que determinar qué nuevos territorios que se quedaron en la fase 0 podrán pasar a la fase 1 , así como si las islas de La Gomera, el Hierro, La Graciosa y Formentera, que cumplen ya dos semanas en esta última fase, pueden pasar a la 2 . En total, han sido seis las comunidades autónomas que claman dar el siguiente paso, con Madrid a la cabeza e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad madrileña, asegurando que “cumple todos los requisitos” para ello a pesar de tener una de las más altas tasas de contagio y de que en el último balance la mayoría de los nuevos positivos se reparten precisamente entre la capital de España y Cataluña ; una Cataluña que ha representado el 60% de las muertes en el último día y que no propone a Barcelona para pasar a la fase 1 sino a la 0,5 , que supondría reabrir comercios pero prohibir contactos sociales y no habilitar aún la apertura de terrazas.

El ministro de Sanidad, a este respecto, se ha mostrado tajante lanzando un aviso al conjunto de los gobiernos regionales: el cambio de fase “no debe plantearse como una carrera o como un ranking”. “Esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos”, ha aseverado ante la presión que están ejerciendo desde distintas comunidades para dar un nuevo paso hacia la reanudación de la actividad económica.