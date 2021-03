El Congreso aprueba la Ley de Nueva Normalidad que ya no permite ir sin mascarilla aunque haya distancia de seguridad

Medicinas esenciales en la crisis sanitarias

Enmienda de Ciudadanos

El diputado de la formación 'naranja', en sintonía con la ministra de Sanidad, ha reivindicado la necesidad de esta ley: "No podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista". En cualquier caso, ha reclamado al Ejecutivo que "plantee establecer una legislación que permita en un futuro responder mejor a una situación como esta".

La importancia de la investigación

El PP, disconforme

En contraste, la diputada 'popular' Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, ha lamentado que el documento final no incorpore ninguna de las 45 enmiendas presentadas por el principal grupo de la oposición. "Nunca antes el parlamento había sido tan ninguneado como en esta legislatura. Los decretos se han convertido en la norma, como ha ocurrido con ésta. No han aceptado ninguna de las 45 enmiendas de mi grupo. ¿No se dan cuenta de que este decreto llega igual que salió, que apenas ha incorporado cinco enmiendas?", ha ejemplificado.