Última hora del coronavirus: Madrid propone reuniones de 10 personas en Navidad y toque de queda a la 1.30h

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur han analizado la investigación realizada sobre las mascarillas y su uso y resumieron lo que se sabe hasta la fecha sobre la forma en que filtran o bloquean el virus, así como los problemas de diseño que aún deben abordarse, y han comprobado que la pandemia podría detenerse si al menos el 70% del público usara mascarillas constantemente, según publican en la revista 'Physics of Fluids'.

La plataforma YouTube ha cerrado durante una semana el acceso al medio estadounidense de ultraderecha One America News por haber compartido información falsa sobre el coronavirus. "Tras revisarlo cuidadosamente, eliminamos un vídeo de One America News Network (OANN) y emitimos un primer aviso al canal por violar nuestra política de información falsa sobre la covid-19, que prohíbe contenidos que digan que existe una cura garantizada", apuntó la empresa en un comunicado. OANN no podrá compartir vídeos en YouTube durante una semana