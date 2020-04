Última hora del coronavirus: el Consejo de Ministros estudia el Plan Nacional de Desescalada

10.23 Sanidad advierte de que las personas alérgicas no son personal de riesgo pero señala que algunos síntomas se pueden confundir.

🤧Las personas con alergia no tienen mayor riesgo de contraer infección por #coronavirus pero deben extremar precauciones. ➡️Algunos síntomas se pueden confundir 👐Lávate las manos frecuentemente y evita tocarte ojos, nariz y boca #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/UUzp6bRY2E

8.40 El presentador de Got Talent , Santi Millán , ha perdido a su padre por el COVID-19.

4.00 Donald Trump ha vuelto a comparecer para informar del coronavirus después de decir que ya no lo haría más porque "no merecía la pena". Ha dicho que "no" se siente responsable del aumento de las intoxicaciones por consumo de gel desinfectante.