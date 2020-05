Última hora del coronavirus: los fallecidos descienden a 102 este sábado, la cifra más baja en dos meses

El Ministerio de Sanidad confirma el nuevo mapa de la desescalada en España tras el análisis de las últimas propuestas realizadas desde las distintas comunidades autónomas para avanzar hacia nuevas fases . Un 70% de los territorios de España están ya en fase 1 y un 30% permanece en la 0, entre los que se incluyen Barcelona y Madrid, donde aumenta el enfado por el 'no' a la fase 1 : “No es una decisión ajustada solo a criterios sanitarios” . Sanidad no descarta que un cambio de fase dure menos de 15 días "si todo evoluciona muy favorablemente". España registra 230 698 casos positivos , 539 más en las últimas 24 horas, y 27 563 víctimas mortales , 102 en las últimas 24 horas, la cifra má baja en dos meses.

"Hemos conseguido doblegar la curva de la epidemia. Los avances no han caído del cielo , llegan tras el sacrificio de toda la sociedad. Uno de cada 20 españoles ha estado infectado co o sín síntomas. La letalidad ha estado en el 3% . Algunos países optaron por dejar al virus circular libremente para alcanzar la conocida inmunidad de grupo, pero tuvieron que dar marcha atrás. De haber adoptado esta medida, España registraría 300 000 víctimas mortales , uno de cada 100 contagios", señala el presidente.

El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica. No somos la región que más % de contagio tiene. Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos. Madrid ha cumplido.

" Madrid es un importante nexo de comunicación, al igual que Barcelona . Tenemos que tener un cuidado especial por el riesgo que supone. Las razones para que Madrid no pase de fase son muchas otras. Hay que valorarlas en su conjunto. La incidencia en Madrid ha sido más del doble que en el resto de España. Todavía no están todos los mecanismos puestos en marcha en Atención Primaria , pero lo van a conseguir en días", añade.

En cuanto a la celebración de elecciones y manifestaciones: "No voy a opinar sobre si se deben o no convocar. Si es cierto que en los eventos con riesgo de grandes reuniones de personas se tienen que cumplir normas de seguridad. Habrá que establecer unas normas. No sé si es legal o no -las manifestaciones-, pero hay que mantener el distanciamiento y las medidas de higiene", señala el director del CCAES.