Última hora del coronavirus: Sánchez acusa de "inexistente" el apoyo del PP al Gobierno en su negociación en Bruselas

Negociación al límite para sacar adelante el pacto para la reconstrucción . Las políticas sociales serían el punto en discordia. Para sacarlo adelante es imprescindible el apoyo de Junts per Cat, que parece difícil. Mientras, siguen preocupando los contagios aunque, por primera vez esta semana, desciende el número de positivos aunque superan los 500.

09.03 El presidente del Gobierno acusa al PP se "irresponsabilidad " por no apoyar al Ejecutivo de coalición en la gestión de la pandemia. También ha calificado de "inexistente" el papel del PP en el apoyo a las negociaciones del acuerdo en la UE.

6.40 Pendientes de si sale adelante o no el acuerdo de la comisión de reconstrucción. A esta hora, el voto en contra anunciado por Junts Per Cat, en materia de políticas sociales no permitiría el consenso. Sí lo habría en los dictámenes de sanidad, Europa y también el económico.