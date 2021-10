La llegada del otoño y el invierno trae consigo nuevos casos de la gripe común , que sigue constituyendo un importante problema de salud en nuestro país y en todo el mundo, debido a su mortalidad y a las complicaciones que conlleva, este año acrecentadas por su coexistencia con el SARS-CoV-2 . Debido a ello surgen preguntas como ¿ qué síntomas diferencian la gripe del covid ? ¿Me puedo vacunar de la gripe si me he contagiado de coronavirus? ¿Y si estoy embarazada? ¿Y si tengo alergia al huevo? La convivencia de ambos virus este año hace que vacunarse contra la gripe sea más importante que nunca , especialmente para los grupos de riesgo.

La mayoría son inactivadas (no vivas) que contienen fracciones de virus o proteínas víricas. Por tanto, no contienen virus vivos y no pueden causar la enfermedad de la gripe. También está autorizada una vacuna atenuada que solo debe usarse en población infantil y joven sana. Los virus contenidos en esta vacuna, al estar debilitados, no ocasionan la gripe.