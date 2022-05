Quién es Arantxa Palomino, la mujer del actor Luis Lorenzo, detenida por la muerte de su tía

Además, estos mismos familiares aseguran que el hombre de 70 años no quiere saber nada de su propia hija desde hace años. " Siempre ha sido una chica complicada , tuvo que estar ingresada un mes y medio en la clínica López Ibor de Madrid ", comenta Chelo, una de las tías de la detenida.

Al parecer, la mujer de Luis Lorenzo "no tiene estudios, tuvo que sacarse el Bachiller por la noche porque no quería hacer nada", aseguran sus familiares. La relación con su exmarido tampoco es buena ya que, según apuntan las mismas fuentes Arantxa Palomino no le deja ver a su hijo de 11 años. Ahora ha sido cuando José, el exmarido de Arantxa Palomino, ha logrado reencontrarse con su hijo. Este reencuentro entre padre e hijo se ha producido gracias a la detención de la mujer de Luis Lorenzo.