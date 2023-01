El duro mensaje de Joana Sanz a Dani Alves a horas de su juicio por supuestos abusos sexuales

El internacional brasileño ya negó toda implicación en este caso el pasado 5 de enero ante el juez. “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”.

Pero lo que puede traer polémica son las palabras de la pareja de Dani Alves, la modelo Joana Sanz, que ha salido en defensa de su marido atacando a muchas de las mujeres que rodean a los futbolistas: "yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy".