Cuando Salomé Pradas alertó a Carlos Mazón la mañana de la DANA de que "preocupa" el barranco del Poyo, el respondió con un "cojonudo"

La exconsellera Salomé Pradas dice que ni el debate sobre el confinamiento ni correcciones retrasaron el Es-Alert

ValenciaEl expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica DANA, el pasado 29 de octubre de 2024, y en uno de ellos, en los que la exconsellera le alerta esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le responde: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho.

En uno de los mensajes que intercambia con Mazón, en concreto a las 13.03 horas, Pradas le indica: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosigue: "Han habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón". Al primer WhatsApp, Mazón le responde: "Cojonudo".

Mensajes de Pradas con el jefe de gabinente de Mazón

Después de que Pradas informara a Mazón de "las alertas por mensajes", fue cuando su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, señaló a la entonces consellera de Justicia e Interior: "El presidente está de actos, informame a mi".

Cuenca pidió a las 19:54 horas "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

En estos mensajes, la exconsellera le va informando de la complicación de la situación en Valencia e incluso, a las 16:28 horas, antes de la convocatoria de la reunión del Cecopi, le anuncia que hay una víctima mortal. En concreto, Pradas avisó al jefe de gabinete del entonces president de la Generalitat a las 14:25 de aquel 29 de octubre de 2024 de que "la cosa se complica en Utiel".

"El río se está desbordando", le escribió un minuto más tarde, a lo que Cuenca respondió "Ostias", y a continuación la consellera le informó de que la emergencia se elevaba a nivel 2, se establecía un puesto de mando avanzado en Requena y se solicitaba la colaboración de la UME. Más tarde, a las 16:03 horas, le informó de que se iba a constituir el Cecopi a las 17 horas y minutos después, a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel.