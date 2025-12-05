Logo de telecincotelecinco
Valencia
Dana

El jefe de gabinete de Mazón a Salomé Pradas el día de la DANA: “De confinar nada, por favor”

Salomé Pradas y Carlos Mazón en el CECOPI
Mazón y Pradas en Les Corts. Europa Press
ValenciaEl expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica DANA, el pasado 29 de octubre de 2024, y en uno de ellos, en los que la exconsellera le alerta esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le responde: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho.

En uno de los mensajes que intercambia con Mazón, en concreto a las 13.03 horas, Pradas le indica: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosigue: "Han habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón". Al primer WhatsApp, Mazón le responde: "Cojonudo".

Mensajes de Pradas con el jefe de gabinente de Mazón

Después de que Pradas informara a Mazón de "las alertas por mensajes", fue cuando su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, señaló a la entonces consellera de Justicia e Interior: "El presidente está de actos, informame a mi".

Cuenca pidió a las 19:54 horas "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

En estos mensajes, la exconsellera le va informando de la complicación de la situación en Valencia e incluso, a las 16:28 horas, antes de la convocatoria de la reunión del Cecopi, le anuncia que hay una víctima mortal. En concreto, Pradas avisó al jefe de gabinete del entonces president de la Generalitat a las 14:25 de aquel 29 de octubre de 2024 de que "la cosa se complica en Utiel".

"El río se está desbordando", le escribió un minuto más tarde, a lo que Cuenca respondió "Ostias", y a continuación la consellera le informó de que la emergencia se elevaba a nivel 2, se establecía un puesto de mando avanzado en Requena y se solicitaba la colaboración de la UME. Más tarde, a las 16:03 horas, le informó de que se iba a constituir el Cecopi a las 17 horas y minutos después, a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel.

