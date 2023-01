El riesgo de fuga a su país natal, Brasil, donde no hay tratado de extradición con España fue fundamental para su rápida encarcelación, pero también fueron determinantes otros motivos. Uno de ellos fue los tres cambios de versión del jugador: pasó de decir que no conocía a la chica, a otra versión en la que recordaba que se cruzó en el baño pero que no ocurrió nada, a otra en la que afirmó que fue ella la que se abalanzó y le practicó una felación de forma consentida y que no dijo nada para protegerla.