El testamento ológrafo por el que Ana Obregón ha cumplido el deseo de Aless de ser padre

El testamento ológrafo pierde su validez si transcurren 5 años del fallecimiento del testador y no se ha procedido a realizar el proceso de su validación y apertura. El que sea secreto puede representar también una desventaja, ya que puede ocurrir que no se presente el mismo y por tanto no se cumpla la última voluntad de la persona fallecida. No ha sido este el caso. “Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer”, ha señalado Ana.