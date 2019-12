Desactivado el plan de emergencia química por el incendio en Montornés del Vallés

#ProteccioCivil desactiva ALERTA pla #PLASEQCAT per l'incendi Montornès #fapc

El Plan se había activado tras declararse el incendio dentro de una empresa de disolventes y pinturas. Como dicta el PLASEQCAT, según las características del incendio , se ha procedido a la evacuación en un perímetro de 500 metros alrededor de la fábrica. Además, se ha recomendado el confinamiento en cuatro poblaciones cercanas por las dimensiones del humo y las sustancias de la fábrica, que podían afectar a la salud. Por precaución, además, los trenes no han parado en Montmeló durante varias horas de la mañana.

El incendio se ha iniciado sobre las 07:40 de esta mañana. En cuestión de minutos las llamas han devorado gran parte de la fábrica y la nube se podía ver desde las poblaciones cercanas. Además, no paraban de sucederse explosiones de bidones de productos químicos que avivaban el fuego. Las llamas han llegado hasta las fachadas de algunas de las fábricas cercanas y han devorado algunos coches. Es el caso del coche de Teresa, trabaja en la fábrica de enfrente, desde la oficina han avisado a su sector, el de producción, del incendio en la nave. Han advertido de que saliesen y moviesen algunos de los coches, tal ha sido el impacto que Teresa no se ha dado cuenta de que la parte delantera de su coche estaba fundida hasta que lo ha vuelto a aparcar. En las industrias cercanas no se han tenido que lamentar daños graves, más allá de la explosión de algunas ventanas o de cuadros eléctricos. En algunos casos las llamas se han quedado a diez metros de otras naves, los trabajadores han sido evacuados tras unos minutos que definen como “El coloso en llamas”.