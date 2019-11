Risas y cuchicheos en el juicio, ni un vestigio de culpabilidad entre los miembros de la Manada

Durante la tercera jornada del juicio por el que a su pena se podrían sumar siete años no se ha notado ni cansancio por perplejidad. Se enfrentan a tres años de prisión por un delito de abusos sexuales hacia la joven y cuatro años más por otro delito contra la intimidad. Su abogado también ha reprochado que no se haya celebrado el juicio en el plazo legal, ya que han tenido lugar dos prórrogas, con una instrucción que ha calificado de “lentísima”, lo que según él, ha dado pie a que la denunciante interpusiese una denuncia por un delito contra la intimidad .

Uno de los agentes ha señalado que encontraron "una serie de vídeos con posibles abusos", algo que "se comunicó de forma inmediata al juez", quien le pidió que "hiciera gestiones para intentar de alguna forma identificar a la víctima y la ubicación", ya que "no sabemos dónde ha ocurrido y quién es la víctima". Otro de los agentes ha agregado que "fija bien la fecha" de los hechos y localiza la palabra Pozoblanco dos veces en los chat. Sobre la víctima ha declarado que durante las grabaciones se encuentra "como inerte, no tiene ningún tipo de reacción, no se sabe si está dormida o inconsciente, no hay movimiento corporal de la víctima".