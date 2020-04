Abogados aconsejan a los padres que salgan con el libro de familia, además del DNI

En caso de que el adulto responsable no sea progenitor, sino tutor, curador, acogedor o guardador legal o de hecho los abogados aseguran que hay que llevar el documento acreditativo de esa condición , además del documento oficial de identidad del adulto como de los menores (si lo tienen).

¿Cómo hacer la autorización?

" Sobre esta autorización no dice nada la norma , pero entiendo que deberá ser escrita, identificar a los padres, con su DNI, nombre completo y domicilio, así como contener la misma información de la persona autorizada y de los menores. ¿Copia del libro de familia? No cuesta nada, si se puede obtener esa copia, metérsela en un bolsillo al salir de casa , por si las moscas", ha explicado el abogado especializado en protección de datos y Derecho Privado, Alfonso Pacheco.

El abogado ha detallado que entiende que no tiene que ser una autorización distinta por día, sino que podrá otorgarse con validez para todo el estado de alarma , al tiempo que considera que es suficiente que la autorización la otorgue uno de los dos progenitores.

Custodias monoparentales

En el caso de custodias monoparentales, cuando el progenitor no custodio no vive en el domicilio del menor, si el hijo está en el domicilio del progenitor no custodio está legitimado, según entiende la Asociación.