La cara B del acné: ansiedad, depresión y desempleo

En el siglo XVIII, la creencia de que un gusano estaba en el origen de las espinillas llevó a los científicos de la época a denominar 'comedón' a esas heridas tan molestas que torturaban la piel. Hoy hay un cierto consenso en calificar el acné no como un "proceso" sino como una enfermedad que llega a afectar al 90 por ciento de la población como confirmaba este fin de semana el Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) . Una magnitud que choca contra el criterio de los dermatólogos que afirman que el acné afecta a una de cada 10 personas en todo el mundo , lo que la convierte en la octava enfermedad más prevalente a nivel mundial .

Eran las conclusiones de una encuesta entre pacientes con estos síntomas en la que se deducía que eran más las personas con esta dolencia (48,2%) consumidores de productos lácteos diariamente en comparación con las personas que no lo hicieron (38,8%). La diferencia también fue estadísticamente significativa respecto a las bebidas carbonatadas o jarabes (35,6% frentea 31%), pasteles y chocolate (37% frente a 27,8%) y dulces (29.7% frente a 19.1%).

Sorprendentemente, el 11% de los enfermos de acné consumen proteínas de suero de leche frente al 7% de los que no tiene acné, y el 11,9% de quienes padecen acné consumen esteroides anabólicos frente al 3,2%. Por el contrario, el tabaco , que previamente se había considerado un posible desencadenante del acné, no mostró influencia.

Entonces, ¿hay una relación directa entre lo que ingerimos y el acné? Parece ser que no está tan claro. Lorea Bagazgoitia, dermatóloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y en el Hospital Ruber de Juan Bravo, y autora del popular 'Blog de Dermatología' asegura que, a pesar de que los dermatólogos llevan años diciendo a los pacientes que el acné no tiene relación con ningún alimento concreto, se mantiene la extendida creencia de que a las pieles acnéicas no les conviene la ingesta de chorizo o de chocolate.