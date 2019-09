El acusado de asesinar a su bebé en Sevilla dice que "se atragantó" y que no sabe "nada" de un golpe mortal

El acusado, en prisión preventiva por estos hechos, ha asegurado que estaba dando un biberón a su pequeño, del cual ha apuntado que tenía problemas para tragar, cuando se "atragantó" por lo que intentó a hacerle el boca a boca y un masaje cardíaco con sus dedos "como buenamente sabía" pero que no mejoraba y se estaba poniendo "azul". Por ello, ha indicado que le dio el pequeño a una amiga que acababa de llegar para que lo bajara a la calle mientras él se vestía para llevarlo al hospital.

En este sentido, B.S.R.G. ha indicado que "perdió de vista" a su pequeño durante "esos dos minutos" en lo que su amiga bajó con el niño desde un cuarto piso por las escaleras y desconoce si en ese intervalo de tiempo el bebé sufrió ese golpe asegurando que ya en el centro hospitalario, al pequeño se le hizo una radiografía y le dijeron que "no tenía nada". "Sé que existe esa fractura por un golpe en la cabeza pero yo no se la he hecho porque jamás le haría daño ya que yo le quería y estaba feliz con mi bebé", ha asegurado el encausado.