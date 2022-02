"No fue rabia ni odio. Fue un momento de desesperación, porque no sabía qué hacer, en el que sentía que mi vida no valía nada, que era un apéndice de una mente enferma. Me desesperé y la pegué con lo primero que encontré", ha reconocido. Y lo primero que tuvo a mano fue un hacha que había en la puerta del lavabo, el cual estaba en el jardín. Ha explicado que le dio "bastantes" golpes, aunque ha dicho no ser consciente de ello hasta que cayó inconsciente, y ha asegurado que no siguió agrediéndola cuando ya estaba en el suelo. También ha insistido en que escondió el cadáver "por miedo".